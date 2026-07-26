Rama reagon sërish për protestuesit: Kontrata ime me 800 mijë shqiptarë, jo me ata që kërkojnë dorëheqjen
Pas dorëzimit të dokumentit strategjik “Besa” te deputetët e Partisë Socialiste, si një shenjë reflektimi për protestën, kreu i qeverisë ka reaguar sërish për protestuesit.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, Rama iu përgjigj qëndrimeve të protestuesve, të cilët kanë deklaruar se nuk kërkojnë dialog apo negociata, por dorëheqjen e tij.
“Më vijnë në mënyra të ndryshme nëpërmjet WhatsApp-it, nga miq apo të panjohur, biseda me sorra dhe magja pas fjalimit tim për Bulevardin e Flamingos. Njëri prej tyre, të cilin e kam dëgjuar edhe me audion origjinale nga poshtë dritares së zyrës, dëshiron një koment: Ata vazhdojnë të përsërisin se nuk duan “dialog”, nuk ka “negociata”, nuk do të japin “besim”, duan vetëm dorëheqjen time! Një keqkuptim i madh. Asnjëri prej tyre nuk më ka dhënë kurrë votë, nuk kam kontratë me asnjërin prej tyre dhe as nuk më ka shkuar ndërmend të prish kontratën me 800,000 shqiptarë, midis të cilëve ka edhe shumë flamingo!”, shkruan Rama.
Kryeministri theksoi se fjalimi i tij ishte drejtuar atyre që, sipas tij, kanë votuar për qeverinë dhe jo protestuesve që kërkojnë largimin e tij.
“Fjalimi im ishte për mësimet që nxora nga flamingot dhe iu drejtua atyre, jo sorrave të zeza që mblidhen çdo natë në bulevard pasi flamingot janë larguar. Në atë fjalim, magja dhe sorrat ishin pjesë e saj, sepse ato janë ana e errët e protestës, por jo sepse ato kanë një pjesë në ato mësime ose në detyrimet e nxjerra nga ato mësime”, shkruan ai.
Ai shtoi se protestuesit kanë të drejtë të vijojnë kërkesën e tyre për dorëheqje deri në vitin 2029, duke theksuar se kjo është pjesë e lirisë dhe funksionimit të demokracisë.
“Ndaj, le të mos lodhen fare laraskat dhe korbat duke refuzuar BESIMIN, sepse BESIMI ynë nuk ka asnjë lidhje me ta, dhe le të mos ndalojnë së ardhuri poshtë dritares sime me kërkesën për dorëheqje deri në vitin 2029, nëse duan! Sepse liria është e njëjtë edhe për ta dhe demokracia funksionon njësoj për të gjithë. Ndërsa kontrata ime me shqiptarët nuk varet në asnjë pikë të vetme prej tyre, por është pronë e të gjithë atyre me të cilët e kam nënshkruar, si dhe gurthemeli i jetës demokratike.”, shkruan kryeministri.