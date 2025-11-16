Rama: Nuk do të ketë asnjë pagë nën 500 euro që nga janari

Rama: Nuk do të ketë asnjë pagë nën 500 euro që nga janari

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama deklaroi sot se nga janari 2026 në Republikën e Shqipërisë nuk do të ketë asnjë pagë nën 500 euro.
Në episodin e 6-të të sezonit 5 të podkastit “Flasim”, në rubrikën “Shënimet e javës” kryeministri Rama tha se “lajmi për pensionet është pasuar nga rritja e pagave, një rritje e konsiderueshme edhe ajo e shtrirë në të gjithë sektorët, por mbi të gjitha e diktuar nga rritja e premtuar e pagës minimale”.
“Nga janari i vitit që po troket kur paga minimale në sektorin publik dhe atë privat, kur ligji që do të kalojmë në parlament i buxhetit 2026 do të sanksionojë se në Republikën e Shqipërisë nuk do të ketë asnjë pagë nën 500 euro”, theksoi Rama.

Për vitin 2026 paga minimale do të rritet me 10 mijë lekë, duke arritur në 50 mijë lekë nga 1 janari 2026, për t’u rritur më tej në 70 mijë lekë deri në fund të mandatit, shkruan ATSh.
Kostoja totale e rritjes së pagave dhe indeksimit parashikohet rreth 10 miliardë lekë dhe do të përfshijë mbi 144 mijë punonjës në të gjitha nivelet e administratës.

MARKETING

Të ngjajshme

VMRO: Reformat në LSDM do të bëhen kur të dorëhiqet Filipçe

VMRO: Reformat në LSDM do të bëhen kur të dorëhiqet Filipçe

Trump: Për Venezuelën i kam idetë e qarta!

Trump: Për Venezuelën i kam idetë e qarta!

AUV shqipton 15 gjoba për operatorët me ushqim të pasigurt pranë shkollave

AUV shqipton 15 gjoba për operatorët me ushqim të pasigurt pranë shkollave

Mijëra njerëz mblidhen në protestat antiqeveritare në Izrael

Mijëra njerëz mblidhen në protestat antiqeveritare në Izrael

Serbia në krizë nafte, çmimet mund të rriten

Serbia në krizë nafte, çmimet mund të rriten

LAMM: Nuk ka pritje të gjata në vendkalimet kufitare nga ana e RMV-së

LAMM: Nuk ka pritje të gjata në vendkalimet kufitare nga ana e RMV-së