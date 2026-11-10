Rama nga Parisi: Kosova është shtet i pavarur s’ka kthim pas, Serbia duhet ta pranojë sa më shpejt këtë fakt
Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka deklaruar nga Parisi se pavarësia e Kosovës është një realitet i pakthyeshëm, duke i bërë thirrje Serbisë që ta pranojë sa më parë këtë fakt.
Gjatë një deklarate për mediat, Rama theksoi se nuk ekziston asnjë mundësi për rikthimin e asaj që e cilësoi si “fantazi të re serbe”, duke nënvizuar se Kosova është shtet i pavarur dhe se në këtë çështje nuk ka kthim pas.
Sipas tij, njohja e pavarësisë së Kosovës nga Serbia do të ishte në interes edhe të vetë këtij shteti, pasi do t’i mundësonte të shkëputej nga një çështje që vazhdon të pengojë normalizimin e marrëdhënieve në rajon.
“Sa i takon çështjes për Serbinë e Kosovën mbetet një pikëpyetje. Kosova është një shtet i pavarur, s’ka më kthim pas, s’ka asnjë mënyrë për ta rikthyer një fantazi të re serbe. Sa më shpejt që serbët ta njohin si një fakt jete, aq më mirë do të jetë për ta”, deklaroi Rama.
Kreu i Qeverisë shqiptare foli edhe për marrëdhëniet mes vendeve të rajonit, duke theksuar se Shqipëria ka mbajtur gjithmonë një qasje paqedashëse dhe se raportet e mira me shtetet fqinje janë të rëndësishme për ruajtjen e stabilitetit.
“Shqipëria ka qenë vend paqedashës. Ka disa gjëra për të cilat nuk mund të zgjedhësh. S’mund të zgjedhësh dot kushërinjtë e fqinjët. Më mirë të shkosh mirë me fqinjin, se pastaj gjen belanë”, u shpreh ai.
Në këtë kontekst, Rama ritheksoi se normalizimi i marrëdhënieve në Ballkan duhet të ndërtohet mbi pranimin e realitetit të Kosovës si shtet i pavarur dhe bashkëpunimin mes vendeve të rajonit.