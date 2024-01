Rama i drejtohet BE: Duhet të jeni më seriozë me integrimin rajonal

Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama është shprehur se politikanët e Bashkimit Europian duhet të tregohen më seriozë lidhur me integrimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor.

Komentet Rama i bëri nga takimi i liderëve rajonalë që po mbahet në Shkup, pjesë e të cilit janë edhe përfaqësues të rëndësishëm të SHBA-së dhe BE-së.

Rama tha gjithashtu se BE nuk duhet të luajë lojën “fituesi merr gjithçka” dhe shtoi se ata duhet të jenë të gatshëm edhe të japin diçka pre vetes.

“Fakti që procedi i integrimit deri tani ishte ‘do të fitoni gjithçka nëse bëheni anëtar, por nuk fitoni asgjë nëse nuk bëheni’. Përpjekjet për konvergjencë janë patetike. Një nga vendet fqinje që është pjesë e BE tani, nga BE merr çdo vit rreth 400 mijë për qytetar, ndërsa ne marrim rreth 130 për qytetarë. Ky është problemi. Ekziston dëshpërim në këtë drejtim. Ju nuk duhet të luani lojën fituesi merr gjithçka.

Duhet të jeni të gatshëm të jepni diçka prej vetes dhe jo vetëm të fitoni. Këtu bëhet fjalë për testin e pjekurisë. Mund ta mendoni se në çfarë pozicioni më të mirë do të ishim nëse BE do të ishte më serioze me integrimin rajonal, me menaxhimin e çështjeve të vërteta?

Kështu duhet të ishte kur ndodhi procedi i Berlinit, por nuk ndodhi. Prandaj ne filluam me “Ballkanin e Hapur”. Atë që e bëmë ne, vendosëm agjendën që është pjesë e kësaj rritjeje dhe një tregu të vetëm. Pra le të aderohemi vetë ne, kur të gjithë thonë jo”, tha Rama.

