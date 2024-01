Rama: Hakan Fidan është një prej mendjeve më të mprehta në arenën ndërkombëtare

Kryeministri i Republikës së Shqipërisë, Edi Rama, takimin me ministrin e Punëve të Jashtme të Turqisë, Hakan Fidan, e ka cilësuar si një takim mbresëlënës, e ndërsa me këtë rast ai ka shpërndarë edhe foto nga takimi me mikun e tij të vjetër, Fidan.

Ja postimi i plotë i Ramës:

“Disa momente nga takimi si gjithnjë mbresëlënës me një mik të çmuar e tanimë të vjetër, një prej mendjeve më të mprehta që kam pasur privilegjin të njoh në arenën ndërkombëtare, ministri i jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan🇦🇱🤝🇹🇷”, ka shkruar kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama.

