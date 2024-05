Rama: Evropa të ribashkohet me urat e demokracisë, po zgjerohet me hapin e breshkës

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama një kritikë ka pasur edhe për BE-në, ku tha se duhet të heq dorë nga burokracitë dhe të zgjerohet një orë e më parë përmes urave të demokracisë.

Duke e cilësuar komunitetit shqiptar në Itali si një arsye më shumë për të hyrë në BE, Rama ka përmendur edhe disa nga sakrificat që atyre iu desh të përballeshin.

“Duke e bërë Europën të kuptojë më në fund se duhet të ribashkohen një orë më parë përmes urave të demokracisë dhe jo të zgjedhore me hapin e breshkës përmes urave të burokracisë. Ju nuk i ndërruat emrat forcërisht siç ndodhi tragjikisht në Greqi, për një arsye të vetme që e dimë shumë mirë dhe do të mbetet një njolle turpi në historinë e Europës demokratike. Të fshehjes së gjurmëve të qenit shqiptar nga pasqyrat mediave shpjegon fuqinë vet-transformuese të përshtaten me një shpejtësi mbresëlënësve duke arritur suksese të rralla që në brezin e parë të emigrimit. Mbase fuqia e verbër e dashurisë platonike për Italinë, e transformuar në forcë të brendshme për një hakmarrje kur dëgjonin “e stato unë albanese” bëri që shqiptarët të thonin nuk isha unë dhe e kthyet në një terren pjellor të një komuniteti që fitoi në një luftë paragjykimesh dhe nxorët figura suksesi kudo. Çdo identitet e ka zanafillën me një të ardhur diku, nuk është asgjë tjetër vetëm një përzierje ripërtëritëse të elementëve që janë ndërthurur në përqafimin e të ardhurve më parë. Edhe në pellgun tonë mesdhetar ju shqiptarët jeni sot një nga shëmbëlltyrat domethënëse të një profecie të përbashkët”, tha Rama.

