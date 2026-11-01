Rama emëron një shqiptare nga Maqedonia e Veriut si këshilltare për mediat

Rama emëron një shqiptare nga Maqedonia e Veriut si këshilltare për mediat

Kryeministri Edi Rama ka emëruar Vlera Gjakovën në detyrën e këshilltares për mediat.

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Shik.mk

Gjakova është me origjinë nga Maqedonia e Veriut, ndërsa një pjesë të konsiderueshme të jetës e ka kaluar në Kosovë, ku ka qenë e angazhuar edhe në politikë.

Tetë vite më parë, ajo iu bashkua Lëvizjes Vetëvendosje të Albin Kurtit, ndërsa në zgjedhjet parlamentare të vitit 2019 kandidoi për deputete nën siglën e kësaj force politike.

Angazhimin e saj të mëparshëm politik në Kosovë, Vlera Gjakova e ka bërë të ditur edhe përmes postimeve në rrjetet sociale. /Euronews

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