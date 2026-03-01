Rama dënon ashpër sulmet e Iranit ndaj Dubait: ‘Hakmarrje e verbër e një sistemi të dështuar’
Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka reaguar me forcë ndaj zhvillimeve të fundit dramatike në Lindjen e Mesme, duke dënuar sulmet me raketa dhe dronë të ndërmarra nga Irani ndaj Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Izraelit. Reagimi i kreut të qeverisë shqiptare vjen fill pas pamjeve tronditëse që treguan goditjen e zonave civile dhe tregtare në Dubai.
Një sulm ndaj stabilitetit rajonal
Përmes një mesazhi në rrjetin social X, Rama i cilësoi këto akte si një shpërfaqje të dëshpëruar të regjimit të Teheranit. Sipas tij, shënjestrimi i një “oaze paqeje” si Dubai tregon natyrën e vërtetë të sistemit iranian, të cilin ai e quajti “Republika Khomeiniste”.
“Sulmet e verbëra dhe të dëshpëruara kundër Emirateve të Bashkuara Arabe nuk janë thjesht një sulm ndaj një kombi sovran. Ato janë një sulm ndaj stabilitetit, prosperitetit dhe vetë idesë se Lindja e Mesme mund të përcaktohet nga paqja,” u shpreh Kryeministri.
Regjimi i Teheranit nën akuzë
Kryeministri Rama theksoi se përdorimi i terrorit si armë ndaj fqinjëve është refleksi i një sistemi që po dështon. Ai nënvizoi se këto goditje synojnë të mbjellin frikë jo vetëm jashtë kufijve, por edhe brenda Iranit, ku popullsia kërkon liri.
Solidariteti i Shqipërisë
Ky qëndrim i prerë rikonfirmon pozicionimin e Shqipërisë krah aleatëve strategjikë dhe vendeve që kërkojnë stabilitet në rajon. Rama e mbylli reagimin e tij duke e cilësuar regjimin në Teheran si “mesjetar”, i cili në grahmat e fundit po eksporton dhunë në mungesë të legjitimitetit të brendshëm.
Zhvillimet në terren mbeten tejet dinamike, teksa bota pret të shohë nëse këto përplasje do të kalojnë në një luftë të hapur rajonale pas vrasjes së Ajatollah Ali Khameneit.