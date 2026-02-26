Rama bën 7 ndryshime në qeveri ikën Balluku dhe Spiropali

Rama bën 7 ndryshime në qeveri ikën Balluku dhe Spiropali

Kryeministri Edi Rama në mbledhjen e sotme të Grupit të Partisë Socialiste ka kryer 7 ndryshime në qeveri. Ndër ndryshimet e bërë është emërimi i ministres Albana Koçiu si zv.kryeministre pas shkarkimit të Belinda Ballukut.

Enea Karakaçi u emërua Ministër i Infrastrukturës duke marrë postin tjetër të Ballukut.

Në këtë ristrukturim:

  1. Albana Koçiu emërohet Zëvendëskryeministre.
  2. Besfort Lamallari merr postin e Ministrit të Brendshëm.
  3. Ferit Hoxha emërohet Ministër i Jashtëm.
  4. Enea Karakaci do të udhëheqë Ministrinë e Infrastrukturës.
  5. Erjona Ismaili emërohet Ministër për Marrëdhëniet me Parlamentin.
  6. Toni Gogu do të drejtojë Ministrinë e Drejtësisë.
  7. Ermal Nufi merr postin e Ministrisë së Mbrojtjes.

MARKETING

Të ngjajshme

Përfundon raundi i tretë i bisedimeve indirekte bërthamore Iran-SHBA në Gjenevë

Përfundon raundi i tretë i bisedimeve indirekte bërthamore Iran-SHBA në Gjenevë

Sulmet “hakmarrëse” të Afganistanit nxisin “përgjigje efektive” nga Pakistani

Sulmet “hakmarrëse” të Afganistanit nxisin “përgjigje efektive” nga Pakistani

Presidenti Begaj vizitën e tij treditore në Maqedoni e nisi me Çairin dhe Çashkën

Presidenti Begaj vizitën e tij treditore në Maqedoni e nisi me Çairin dhe Çashkën

Turqia do të eksportojë avionin Hurjet në Spanjë në një marrëveshje historike për mbrojtjen

Turqia do të eksportojë avionin Hurjet në Spanjë në një marrëveshje historike për mbrojtjen

Kremlini pranon rënien e të ardhurave nga nafta dhe gazi

Kremlini pranon rënien e të ardhurave nga nafta dhe gazi

Gjykata Penale: 476 ankesa të paraqitura kundër gjobave nga sistemi “Safe City”

Gjykata Penale: 476 ankesa të paraqitura kundër gjobave nga sistemi “Safe City”