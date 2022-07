Rama: 4 nga 6 vendet e Ballkanit Perëndimor drejt BE-së, kemi iniciuar Open Balkan

Nga Brukseli ku po mbahet konferenca e parë ndërqeveritare me Shqipërisë Rama tha se gjatë 3 viteve të fundit roli i Shqipërisë në skenën ndërkombëtare është bërë gjithmonë më i rëndësishëm

Rama u shpreh se tani e tutje do të jenë 4 nga 6 vendet e Ballkanit për tu futur në BE dhe në një zonë si Ballkani jo të do të thotë më pak fantazma nga e shkuara për vlerat evropiane.

Rama: Gjatë 3 viteve të fundit roli i Shqipërisë në skenën ndërkombëtare është bërë gjithmonë më i rëndësishëm. Ne qëndrojmë për respektimin e të drejtës ndërkombëtare. Do të vazhdojmë që të luajmë një rol kyç për konfigurimin gjeopolitik evropian dhe një rol proaktiv për ndërtimin e një paqeje në rajonin tonë të ndërlikuar.

Në jemi afruar 100% me deklaratat e BE-së dhe politikën e saj. Marrin pjesë në nisma rajonale dhe iniciuam nismën e parë të brendshme, Open Balkan. Tani e tutje do të jenë 4 nga 6 vendet e Ballkanit për tu futur në BE. Në një zonë si Ballkani jo të do të thotë më pak fantazma nga e shkuara për vlerat evropiane. Do të ndërtojmë një të ardhme shpresëdhënëse.