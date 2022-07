Raketat ruse godasin portin e Odesa-s – shfaqen pamje të reja

Rusia nisi një sulm ajror ‘të egër’ në qytetin port ukrainas Odesa vetëm disa orë pasi kishte nënshkruar një marrëveshje për të siguruar kalimin e sigurt të grurit jashtë vendit.

Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, raketat Kalibr ranë “si rrebesh” në dokun e Detit të Zi para mesditës me orën lokale, treguan pamjet e banorëve.

Teknologjia ukrainase e mbrojtjes ajrore ndaloi dy raketa në ajër, por nuk ishte në gjendje të ndalonte dy objektiva të tjerë.

Dhe sulmet brutale ajrore “prishën” marrëveshjen për të zhbllokuar eksportet e rëndësishme të drithërave të bllokuara në tre porte, përfshirë Odesën, të nënshkruar të premten në Stamboll.

Ministria e Jashtme e Ukrainës i kërkoi sot OKB-së dhe Turqisë që të zbatojnë marrëveshjen, e cila do të hyjë në fuqi në javët e ardhshme, pas sulmeve.

Në këtë drejtim, ambasadorja e SHBA në Kiev, Bridget Brink e cilësoi sulmin “të egër”.

Ajo shkroi në Twitter: “Rusia godet qytetin port të Odesës më pak se 24 orë pas nënshkrimit të një marrëveshjeje për të lejuar dërgesat e eksporteve bujqësore”.

Bllokada e grurit nga Putini, e vendosur që nga fillimi i agresionit më 24 shkurt, ka bllokuar dhjetëra miliona tonë ushqime të destinuara për në Lindjen e Mesme dhe Afrikë.

Marrëveshja e së premtes synonte të shmangte krizën mes dhjetëra miliona njerëzve në vendet më të varfra.

Sipas planit, zyrtarët ukrainas do t’i drejtonin anijet përmes kanaleve të sigurta nëpër ujëra – në tri porte, ku do të ngarkoheshin me grurë. /Telegrafi/