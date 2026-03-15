Raketat godasin zonën e aeroportit të Bagdadit, sulm edhe në një objekt të Ambasadës Amerikane
Pesë raketa goditën zonat brenda dhe përreth Aeroportit Ndërkombëtar të Bagdadit, përfshirë Qendrën e Mbështetjes Diplomatike të Bagdadit (BDSC), një strukturë e përdorur nga Ambasada Amerikane në Bagdad, duke plagosur pesë irakianë.
Burimet lokale të sigurisë thanë se një shpërthim fillestar u dëgjua rreth orës 7 të mbrëmjes sipas orës lokale. Një vlerësim i mëvonshëm zbuloi se një raketë goditi një strukturë navigimi ajror në anën civile të aeroportit, ndërsa katër të tjera ranë brenda kompleksit BDSC.
Nuk ishte menjëherë e qartë se kush i lëshoi raketat. Sulme ndaj objekteve të lidhura me SHBA-në, duke përfshirë vendet pranë Aeroportit Ndërkombëtar të Bagdadit, janë raportuar shpesh.