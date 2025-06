Raketa turke SOM godet me saktësi objektivin në testin e kryer me motorin vendas

Ministri i Industrisë dhe Teknologjisë së Turqisë, Mehmet Fatih Kacır njoftoi se raketa lundruese me rreze të gjatë veprimi SOM, e zhvilluar nga TÜBİTAK SAGE, goditi saktësisht objektivin në goditjen testuese me motorin e saj vendas ‘turbojet’, transmeton Anadolu.

MARKETING

Kacır ndau një postim mbi këtë temë në platformën e medias sociale X.

Ai tha se është minimizuar varësia nga vendet e huaja për raketën lundruese me rreze të gjatë veprimi të zhvilluar nga TÜBİTAK SAGE, e cila ka karakteristika superiore në krahasim me homologët e saj.

“Krenaria jonë kombëtare SOM goditi saktësisht objektivin në goditjen testuese me motorin e saj vendas ‘turbojet’. Motori dhe nënkomponentët vendas të SOM-it nuk janë vetëm një hap i Iniciativës Kombëtare të Teknologjisë, por edhe djersa e mijëra inxhinierëve dhe teknikëve tanë ditë e natë, pasioni i pafund i shkencëtarëve tanë dhe ëndrrat e pakufishme të të rinjve tanë. I përgëzoj të gjithë palët e interesuara që punojnë në rrugën drejt ‘Turqisë plotësisht të pavarur’. Jemi krenarë, jemi gati për fitore më të mëdha”, theksoi Kacır.

– “Ne qëndrojmë pranë ushtrisë sonë heroike me industrinë tonë të fortë mbrojtëse”

Kreu i Industrisë së Mbrojtjes në Presidencë, Haluk Görgün bëri gjithashtu një deklaratë në llogarinë e tij në rrjetet sociale, duke thënë: “SOM, i cili goditi me saktësi objektivin në provën e zjarrit me motorin vendas ‘turbojet’, nuk është vetëm një sukses teknologjik, por edhe një hap i vendosur drejt idealit të një Turqie të pavarur”.

Görgün përgëzoi të gjithë palët e interesuara që kontribuan, duke theksuar se kjo është fitorja e TÜBİTAK, TÜBİTAK SAGE, Kale Jet Engines, ROKETSAN dhe inxhinierëve, teknikëve dhe stafit drejtues që morën pjesë në projekt.

Ai shton se motori i brendshëm i SOM-it është kombinim i durimit, njohurisë dhe harmonisë institucionale.

“Ky sukses është produkt i viteve të tëra përpjekjesh të përbashkëta, mendjeve që punojnë ditë e natë dhe atyre që i janë përkushtuar vizionit të një ‘industrie mbrojtëse plotësisht të pavarur’. Ne qëndrojmë pranë ushtrisë sonë heroike me industrinë tonë të fortë të mbrojtjes. Jemi të vendosur të rrisim fuqinë e tyre në terren në tavolinat e inxhinierisë, laboratorët e kërkim-zhvillimit dhe vendet e testimit. Ne vazhdojmë të punojmë pa u lodhur për një Turqi më të fortë me teknologji të pavarura. Drejt së ardhmes me shumë suksese të mëdha”, tha Görgün.

MARKETING