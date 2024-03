Raketa ruse godet një ndërtesë, së paku dy të vdekur në Ukrainë

Dy të vdekur dhe 30 të plagosur pasi raketa goditi një ndërtesë apartamentesh.

Një raketë ruse ka vrarë dy persona pasi goditi një ndërtesë apartamentesh në një qytet qendror të Ukrainës, tha Volodymyr Zelensky.

Sulmi në Kryvyi Rih plagosi rëndë pesë persona dhe plagosi 25 të tjerë, sipas guvernatorit të rajonit Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak.

Mes të plagosurve rëndë ishte një fëmijë, tha udhëheqësi ukrainas, raporton skynews.

“Një kërkim është duke u zhvilluar për njerëzit nën rrënoja”, tha Zelensky.

Ndryshe, Rusia ka nisur pushtimin e pajustifikueshëm të shtetit ukrainas më 24 shkurt të vitit 2022.

⚡️ In Kryvyi Rih as a result of Russian shelling – two dead, reported in the regional military administration

There are also injured, wrote the head of the regional military administration Serhiy Lysak. pic.twitter.com/cMJuCUhABy

— NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2024