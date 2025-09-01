Raketa e re ukrainase Flamingo godet bazën e FSB-së ruse në Krime
Një breshëri raketash Flamingo, të zhvilluara rishtazi nga Ukraina, goditën një bazë të operuar nga agjencia e sigurisë dhe inteligjencës kombëtare të Rusisë në gadishullin e pushtuar të Krimesë, sipas raportimeve duke vrarë një agjent të Kremlinit dhe duke shkatërruar ose dëmtuar gjashtë mjete lundruese të parkuara në vend.
Të paktën tre raketa të fuqishme Flamingo, të reja, të nisura me shumë gjasa nga rajoni i Odesës i Ukrainës, kaluan Detin e Zi perëndimor për të goditur objektin bregdetar pranë qytetit Armyansk të Krimesë në një sulm të shtunën, raportoi faqja e internetit e lajmeve ushtarake Militarniy e Ukrainës.
Vendi thuhet se është operuar nga Shërbimi Federal i Sigurisë (FSB), agjencia kryesore pasardhëse e Rusisë e KGB-së së epokës sovjetike, që nga pushtimi dhe marrja nën kontroll e Gadishullit të Krimesë të Ukrainës nga Kremlini në vitin 2014, transmeton Telegrafi.
Raketat thuhet se shkatërruan një ndërtesë administrative dhe shkatërruan gjashtë mjete lundruese të nivelit ushtarak të përdorura nga operatorët e FSB për patrullime detare, raportuan mediat kryesore ukrainase.
Anijet u identifikuan si të mundshme të ishin mjete lundruese A-8 Khivus ose A25PS të projektuara për të transportuar, përkatësisht, 8 ose 25 ushtarë ose marins të armatosur. Mediat sociale të Armyansk raportuan se autoambulancat po i përgjigjen thirrjes për intervenim në vendin e ngjarjes.
Imazhet e reja satelitore të vendit të sulmit, të publikuara nga rrjeti evropian Copernicus, treguan dëme të mundshme nga shpërthimi dhe zjarri brenda perimetrit të bazës, si dhe dëme nga zjarri dhe tymi në një zonë të hapur përballë bazës. Imazhet me rezolucion të ulët nuk treguan objekte me madhësinë e një mjeti lundrues.
Media ukrainase të dielën publikoi një video, të publikuar fillimisht nga një bloger ushtarak ukrainas që shkruante kryesisht për operacionet luftarake në Detin e Zi i quajtur Nikolaevsky Vanyok, ku tregoheshin tre raketa që ngriheshin njëra pas tjetrës nga një vend bregdetar në një lëshim të mundshëm në agim. Sipas këtij burimi, videoja ishte një regjistrim i lëshimeve në sulmin e së shtunës.
Agjencia e pavarur e lajmeve Astra e Rusisë konfirmoi faktin e sulmit, por identifikoi raketën e përdorur si, ndoshta, një raketë ukrainase Long Neptune, një armë e projektuar fillimisht për një rol anti-anije, por në vitin 2024 e pajisur me një motor, për të sulmuar objektivat tokësore. Një operator i FSB u vra, por shkalla e dëmtimit të ndërtesës dhe mjetit fluturues nuk ishte e qartë, raportoi Astra. /Telegrafi/