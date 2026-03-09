Raketa balistike e lëshuar nga Irani drejt Turqisë u neutralizua nga sistemet mbrojtëse të NATO-s
Ministria Turke e Mbrojtjes tha sot se një raketë balistike e lëshuar nga Irani dhe që hyri në hapësirën ajrore turke u neutralizua nga mjetet e mbrojtjes ajrore dhe raketore të NATO-s të vendosura në Mesdheun Lindor.
Në një deklaratë të ndarë në kompaninë amerikane të mediave sociale X, ministria tha se disa mbeturina nga municionet ranë në tokë të zbrazët në Gaziantep, duke shtuar se nuk ka patur viktima ose të plagosur.
Ministria shtoi se Turqia u kushton “rëndësi të madhe marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë dhe stabilitetit rajonal”, duke theksuar se “të gjitha masat e nevojshme do të merren me vendosmëri dhe pa hezitim kundër çdo kërcënimi të drejtuar ndaj territorit dhe hapësirës ajrore të vendit tonë”.
“Ne përsërisim se është në interesin e të gjithëve të marrin parasysh paralajmërimet e Turqisë në këtë drejtim”, thekson ministria.
Në një deklaratë të veçantë të ndarë në X, drejtori i Komunikimeve të Türkiyes, Burhanettin Duran, konfirmoi se raketa u “aktivizua dhe u neutralizua në kohë nga mjetet e mbrojtjes ajrore dhe raketore të NATO-s mbi lagjen Sahinbey të Gaziantepit”.
“Ne përsërisim edhe një herë fuqishëm paralajmërimin tonë për të gjitha palët, veçanërisht Iranin, që të përmbahen nga veprimet që mund të rrezikojnë sigurinë rajonale dhe të vënë në rrezik civilët”, tha ai.
Të mërkurën e kaluar, Ministria e Mbrojtjes tha se një municion balistik i qëlluar nga Irani drejt hapësirës ajrore turke u kap dhe u neutralizua nga njësitë e mbrojtjes ajrore dhe raketore të NATO-s në Mesdheun Lindor.
Zhvillimi erdhi ndërsa Izraeli dhe ShBA-ja nisën sulme të përbashkëta ndaj Iranit, duke vrarë më shumë se 1.200 njerëz, përfshirë udhëheqësin suprem Ajatollah Ali Khamenei.
Teherani u hakmor me sulme me dronë dhe raketa që shënjestruan Izraelin, Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që janë shtëpi të aseteve ushtarake amerikane. /TRT Albania/