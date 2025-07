Rafael Leao mbetet i hapur për t’u transferuar te gjiganti evropian

Bayern Munich thuhet se është tërhequr nga ndjekja e Rafael Leao, sulmuesit të krahut të Milanit, mes diskutimeve të vazhdueshme mbi përforcimet në sulm.

Presidenti i nderit, Uli Hoeness konfirmoi më parë këtë muaj se klubi nuk e ka konsideruar kurrë seriozisht transferimin, me bisedimet e drejtorit sportiv Max Eberl të përshkruara si joproduktive.

Pavarësisht hezitimit të Bayernit, burime pranë SPORT BILD zbulojnë se Leao mbetet i hapur për një transferim në Mynih këtë verë.

Sulmuesi portugez, nën kontratë me Milanin deri në vitin 2028 dhe me vlerë 70 milionë euro, kohët e fundit shprehu gatishmërinë e tij për t’u bashkuar me Bayernin.

Ai refuzoi një ofertë nga Arabia Saudite, duke i dhënë përparësi lojës në nivelin më të lartë.

Thuhet se Leao kërkon një pagë bazë prej 15 milionë eurosh, me bonuse shtesë që do të negociohen. Mbetet e pasigurt nëse Bayern do të rikthejë interesin për yllin e Milanit. /

