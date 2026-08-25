Rafael Leao gati për t’u transferuar në Ligën Premier pasi refuzoi një ofertë fitimprurëse nga Arabia Saudite
Sulmuesi anësor i Milanit , Rafael Leao, mund të shkojë në Ligën Premier në ditët në vijim, me Aston Villan që po ndjek aktivisht negociatat për reprezentuesin portugez.
Sipas gazetarit italian Gianluca Di Marzio, klubi i West Midlands është aktualisht në bisedime me Milanin për të rënë dakord për një tarifë transferimi.
27-vjeçari thuhet se është i hapur për këtë transferim, duke e bërë një largim nga San Siro të duket më i mundshëm se kurrë më parë gjatë këtij afati kalimtar.
Transferimi i mundshëm në Ligën Premier vjen menjëherë pasi Leao refuzoi një ofertë fitimprurëse nga Superliga Saudite, duke i dhënë përparësi një projekti konkurrues të nivelit të lartë në Evropë sesa një transferim te Galatasaray.
Leao ishte golashënuesi më i mirë i Milanit në Serie A sezonin e kaluar, duke shënuar 9 gola në 29 paraqitje në ligë.
Vlera e yllit portugez në treg vlerësohet 50 milion euro, por transferimi mund të kryhet edhe për një shifër pak më të ulët.