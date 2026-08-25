Rafael Leao gati për t’u transferuar në Ligën Premier pasi refuzoi një ofertë fitimprurëse nga Arabia Saudite

Rafael Leao gati për t’u transferuar në Ligën Premier pasi refuzoi një ofertë fitimprurëse nga Arabia Saudite

Sulmuesi anësor i Milanit , Rafael Leao, mund të shkojë në Ligën Premier në ditët në vijim, me Aston Villan që po ndjek aktivisht negociatat për reprezentuesin portugez.

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Sipas gazetarit italian Gianluca Di Marzio, klubi i West Midlands është aktualisht në bisedime me Milanin për të rënë dakord për një tarifë transferimi.

27-vjeçari thuhet se është i hapur për këtë transferim, duke e bërë një largim nga San Siro të duket më i mundshëm se kurrë më parë gjatë këtij afati kalimtar.

Transferimi i mundshëm në Ligën Premier vjen menjëherë pasi Leao refuzoi një ofertë fitimprurëse nga Superliga Saudite, duke i dhënë përparësi një projekti konkurrues të nivelit të lartë në Evropë sesa një transferim te Galatasaray.

Leao ishte golashënuesi më i mirë i Milanit në Serie A sezonin e kaluar, duke shënuar 9 gola në 29 paraqitje në ligë.

Vlera e yllit portugez në treg vlerësohet 50 milion euro, por transferimi mund të kryhet edhe për një shifër pak më të ulët.

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