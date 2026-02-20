Rafael Leao: Cristiano Ronaldo më i miri në histori, pavarësisht çfarë ndodhë në Kupën e Botës
Ylli i AC Milanit Rafael Leao e ka vlerësuar Cristiano Ronaldon si lojtarin më të mirë në historinë e futbollit.
Leao luan pranë Ronaldos te kombëtarja e Portugalisë, ndërsa ëndërrojnë trofeun e Kupës së Botës në verën e këtij viti.
Në një intervistë së fundmi, lojtari “rossoner” deklaroi se pavarësisht çfarë ndodhë në Kupën e Botës, Ronaldo do të mbetet më i miri në histori.
“A është e drejtë që Lionel Messi të jetë më i miri në histori sepse e ka fituar Kupën e Botës? Jo, nuk mendoj ashtu. Sigurisht, Kupa e Botës është e rëndësishme për Cristiano Ronaldon sepse është titulli i vetëm që nuk e ka fituar më parë”.
“Por, nuk ka rëndësi. Cristiano Ronaldo do të jetë më i miri në historinë e futbollit”, deklaroi ai.
Ronaldo ndërkohë po vazhdon të shkëlqejë te Al Nassr dhe pritet të merr ftesë nga Portugalia për Kupën e Botës 2026.