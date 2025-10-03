Radev: Për të vazhduar ndërtimin e marrëdhënieve me vëllezërit tanë nga Maqedonia, duhet të bëjmë një hap drejt së vërtetës historike
Për të ecur përpara si një shoqëri e vetëdijshme për rrënjët e saj dhe për të ndërtuar marrëdhënie fqinjësie të mirë dhe besimi të ndërsjellë me vëllezërit tanë nga Republika e Maqedonisë së Veriut, duhet të bëjmë një hap drejt së vërtetës historike. Jo vetëm të rinjtë, por edhe të gjithë politikanët duhet ta zhvillojnë “Almanahu Maqedonas”, këtë vepër të paraardhësve tanë, edhe nëse kanë qenë në emigracion, për të parë se si mbrohet rrënja, shpirti dhe gjuha bullgare.
Këtë e deklaroi Presidenti i Bullgarisë, Rumen Radev, në prezantimin zyrtar të botimit fototip të veprës “Almanaku Maqedonas”, botuar në vitin 1940 në Indianapolis, SHBA, nga Organizata Patriotike Maqedonase (OPM). Eventi u mbajt në rektoratin e Universitetit të Sofjes “Shën Kliment i Ohrit”.
Radev theksoi se “Almanahu Maqedonas” është një dëshmi e paçmuar për kauzën e rëndësishme dhe të përjetshme të bullgarëve maqedonas dhe komuniteteve të tyre në Shtetet e Bashkuara, Kanada dhe Australi për ruajtjen e identitetit dhe gjuhës mijëvjeçare bullgare.
“Në faqet e këtij libri emocionues, shohim një epokë të tërë të shpaloset me aspiratat, emocionet, idetë dhe idealet e saj”, tha Rumen Radev.
“Për të ecur përpara si një shoqëri që është e vetëdijshme për rrënjët e saj dhe për të ndërtuar marrëdhënie fqinjësie të mirë dhe besimi të ndërsjellë me vëllezërit tanë nga Republika e Maqedonisë së Veriut, duhet të bëjmë një hap drejt së vërtetës historike. Dhe ky almanah e tregon qartë këtë”, tha Presidenti.