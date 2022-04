Radev: Bullgaria pret që Maqedonia e Veriut të respektojë të drejtat e qytetarëve të saj

Integrimi evropian i vendeve të Ballkanit Perëndimor ishte tema kryesore e bisedës telefonike mes presidentit bullgar Rumen Radev dhe homologut të tij gjerman Frank-Walter Steinmeier, njoftojnë nga Kabineti i presidentit bullgar.

Në bisedë, Radev theksoi se është në interes të stabilitetit të Evropës së Bashkuar që çdo vend kandidat për anëtarësim në BE të respektojë vlerat evropiane që kanë të bëjnë me të drejtat e qytetarëve të saj, duke theksuar se Bullgaria pret rezultate kategorike nga Republika e Maqedonisë së Veriut për këtë çështje, para se të japin pëlqim për fillimin e negociatave me BE.

Radev rikonfirmoi gjithashtu mbështetjen e Bullgarisë për fillimin e procesit të negociatave të anëtarësimit të Shqipërisë në BE, pas, siç theksoi, reformave serioze të vendit në drejtësi, ekonomi dhe mbrojtjen e pakicave kombëtare.