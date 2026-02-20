Rabotniçki triumfon ndaj Brerës

Rabotniçki duket se e ka lënë pas krizën e fundit, teksa sot arriti të mundë 3:4 Brera Strumicën në ndeshjen e vlefshme për xhiron e 19-të në elitë. Për “Romantikët”, kjo ishte fitorja e parë pas 13 ndeshjeve kampionale. Xhiroja e 19-të do të vazhdojë edhe gjatë fundjavës me disa përballje të tjera interesante. Vardari do të presë në terren vendas Bashkimin e Kumanovës, ndërsa Pelisteri do të përballet me Struga Trim Lum. Ndërkohë, të dielën Sileksi luan ndaj Shkëndijës së Tetovës, ndërsa Shkupi do të përballet me Arsimin.

(VIDEO) Shporta minimale arriti në 67 mijë e 382 denarë

(VIDEO) Dështon rezoluta për krerët e UÇK-së, deputetët maqedonas bojkotuan mbledhjen

(VIDEO) Droga e sekuestruar në Serbi, prokuroria jep urdhër për hetim për 6 persona

(VIDEO) Mickoski: Hetimi për drogën prek emra të rëndësishëm nga opozita

(VIDEO Zgjedhja e kryeprokurorit, kryeministri e heq nga loja Risteskën, pasojnë reagimet

(VIDEO) Presidentja ndrron qëndrim për avionin, në opozitë e kritikonte, tani është pro

