Rabotniçki fiton Sileksin, Tikveshi deklason Brerën

Rabotniçki vazhdon formën pozitive, duke regjistruar fitoren e dytë radhazi në kampionat. Skuadra triumfoi me rezultat 2:0 ndaj Sileksit në ndeshjen e vlefshme për xhiron e 24-të të elitës. Çështja e fituesit u zgjidh që në pjesën e parë, kur Popzllatanov realizoi dy gola, duke vulosur rezultatin përfundimtar. Fitore bindëse arriti edhe Tikveshi, i cili mposhti Brerën me rezultat të thellë 6:1. Xhiroja e 24-të vazhdon të shtunën me përballjet mes Makedonija Gjorçe Petrovit dhe Shkëndijës, si dhe ndeshjen Arsimi – Vardari. /SHENJA/

Të ngjajshme

NATO pezullon përkohësisht aktivitetet stërvitore në Irak, tërheq 600 anëtarë të stafit

NATO pezullon përkohësisht aktivitetet stërvitore në Irak, tërheq 600 anëtarë të stafit

Donald Trump sulmon NATO-n: Pa SHBA-në, jeni tigër prej letre

Donald Trump sulmon NATO-n: Pa SHBA-në, jeni tigër prej letre

Turqia dënon sulmet izraelite ndaj besimtarëve në Xhaminë Al-Aksa gjatë Bajramit

Turqia dënon sulmet izraelite ndaj besimtarëve në Xhaminë Al-Aksa gjatë Bajramit

Presidenti bjellorus njofton ofrimin e një “marrëveshjeje të madhe” nga SHBA-ja

Presidenti bjellorus njofton ofrimin e një “marrëveshjeje të madhe” nga SHBA-ja

Milanoviq: Irani strategjikisht më i fortë se para konfliktit, operacioni SHBA-Izrael i planifikuar dobët

Milanoviq: Irani strategjikisht më i fortë se para konfliktit, operacioni SHBA-Izrael i planifikuar dobët

Trump kritikon NATO-n për refuzimin për të ndihmuar mbi përpjekjet për të rihapur Ngushticën e Hormuzit

Trump kritikon NATO-n për refuzimin për të ndihmuar mbi përpjekjet për të rihapur Ngushticën e Hormuzit