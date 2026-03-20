Rabotniçki fiton Sileksin, Tikveshi deklason Brerën
Rabotniçki vazhdon formën pozitive, duke regjistruar fitoren e dytë radhazi në kampionat. Skuadra triumfoi me rezultat 2:0 ndaj Sileksit në ndeshjen e vlefshme për xhiron e 24-të të elitës. Çështja e fituesit u zgjidh që në pjesën e parë, kur Popzllatanov realizoi dy gola, duke vulosur rezultatin përfundimtar. Fitore bindëse arriti edhe Tikveshi, i cili mposhti Brerën me rezultat të thellë 6:1. Xhiroja e 24-të vazhdon të shtunën me përballjet mes Makedonija Gjorçe Petrovit dhe Shkëndijës, si dhe ndeshjen Arsimi – Vardari. /SHENJA/
