Qyteti më mikpritës i Britanisë, ku vendasit i lënë çelësat brenda makinave dhe dyert e tyre të hapura

E dyta: Ai hodhi një portofol me 850 £ në para në dyshemenë e aeroportit Kirkwall, vetëm që një i huaj zemërmirë ta dorëzonte atë në tryezën e informacionit për të.

Me këtë në mendje, nuk është për t’u habitur që Kirkwall u emërua qyteti më mikpritës i Britanisë nga një studim i Booking.com që, siç raportuam, analizoi se cilat vende në MB kanë numrin më të madh të pronave të vlerësuara pozitivisht në lidhje me madhësinë e tyre. Arkipelagu Orkney përbëhet nga 70 ishuj, 20 prej të cilëve janë të banuar. Kirkwall, me një popullsi prej rreth 8,500 banorësh, shtrihet në një ishull që njihet në mënyrë konfuze si ‘Kontinental’.

Duke hetuar nëse qyteti është në përputhje me reputacionin e tij miqësor, partneri im dhe unë po kalojmë tre netë këtu, pasi kemi mbërritur nëpërmjet një udhëtimi me traget NorthLink nga Scrabster në kontinentin e Skocisë. Njerëzit janë të mirëpritur, por jo në një mënyrë mbizotëruese. Në vend të kësaj, ata janë të ngrohtë dhe të qetë, të lumtur të bisedojnë me ty pa dëshirë.

Kur po ecim në periferi të Kirkwall-it, kalimtarët buzëqeshin dhe thonë përshëndetje. Në një dyqan, një klient vë re kamerën të varur në qafën e partnerit tim dhe nis një bisedë rreth fotografimit të peizazheve të Orkney-t. Në pub-in e Helgi-t (me sa duket ‘pub-i elegant’ i qytetit), një kamariere jep rekomandime të dobishme se ku të shkoni për muzikë live.

Pas një mëngjesi në hotelin Kirkwall buzë detit, udhërrëfyesi lokal turistik Brian Alexander na çon nëpër rrugët e bukura të asfaltuara të qytetit. E pyes nëse ai mendon se Kirkwall është një vend mikpritës. Ai përgjigjet:

“Ne na pëlqen të mendojmë se jemi mjaft mikpritës”.

Fillimisht pjesë e Mbretërisë së Norvegjisë, Kirkwall u themelua nga vikingët 1000 vjet më parë dhe u vu nën sundimin skocez vetëm në shekullin e 15-të, duke nxitur një përzierje unike të kulturës skandinave dhe skoceze. Karakteristika e saj përcaktuese është Katedralja e Shën Magnusit, një ndërtesë gur ranor e shekullit të 12-të që mban statusin e katedrales më veriore të Britanisë. Fasada e saj është e mbushur me vrima plumbash nga një rebelim i shekullit të 17-të.