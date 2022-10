Qyteti i Shkupit votoi për alokimin e mjeteve nga Buxheti për pagat në NTP

Këshilli i Qytetit të Shkupit pasdite ka votuar për alokimin e mjeteve nga buxheti i Qytetit me çka do të sigurohen financa për rrogat e të punësuarve në NTP- Shkup.

Reagimi i parë i sindikatave është se mbeten në vendimin që të mos vozisin nesër në shenjë proteste për shkak vonesës së parave.

As edhe vendimi i Këshilltarëve nuk ka bërë që të ndërrojnë mendje.

Vendimi përfundimtar për pagat do të merret të premten.