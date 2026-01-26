Qyteti i Shkupit fillon procedurën për mbledhjen e taksës së pronës për vitin 2021
Më 9 dhjetor 2025, Qyteti i Shkupit lëshoi një thirrje publike për të gjithë tatimpaguesit, persona juridikë dhe fizikë, të cilët kanë detyrime të papaguara në bazë të tatimit në pronë, tatimit në qarkullim, tatimit në trashëgimi dhe dhuratë, si dhe taksës komunale-firmarinë për vitet e kaluara, që të shlyejnë borxhet e tyre sa më shpejt të jetë e mundur, informojnë ata.
Qyteti i Shkupit shpjegon se që nga 23 janari 2026, gjithsej 830 tatimpagues kanë shlyer detyrimet e tyre të prapambetura në shumën prej 20,107,103 denarësh ndaj Qytetit të Shkupit.
Duke pasur parasysh se një numër i konsiderueshëm i tatimpaguesve ende nuk i kanë shlyer borxhet e tyre, Qyteti i Shkupit njofton se një procedurë për mbledhjen me forcë të taksës së pronës për vitin 2021 ka filluar që nga 26 janari 2026.
Si pjesë e procedurës, u përcaktua se 37.655 persona fizikë dhe 1.926 persona juridikë nuk e kanë paguar borxhin e tyre të tatimit në pronë për vitin 2021, në një vlerë totale prej 148.466.661 denarësh.
Për 16,372 tatimpagues, Vendimet për ndalimin e fondeve janë përgatitur dhe dorëzuar në bankat komerciale, ndërsa 23,209 vendimet e mbetura do të dorëzohen deri në fund të kësaj jave, me qëllim sigurimin e mbledhjes së detyrimeve të papaguara, sipas njoftimit.
Qyteti i Shkupit u bën thirrje të gjithë qytetarëve dhe kompanive që ende nuk i kanë shlyer detyrimet e tyre në bazë të taksave të pronës dhe tarifave të shërbimeve, ta bëjnë këtë sa më shpejt të jetë e mundur, pasi mbledhja me forcë do të vazhdojë ndaj të gjithë debitorëve tatimorë që kanë borxh ndaj Qytetit të Shkupit.
“Njohja e statusit të borxhit të vet tatimor mund të bëhet përmes portalit elektronik të Qytetit të Shkupit: https://danoci.skopje.gov.mk/gskopje/root/public/login.xhtml, ku mundësohet edhe pagesa elektronike. Shlyerja e këtyre taksave është një detyrim ligjor dhe një parakusht i domosdoshëm për funksionimin dhe zhvillimin normal të qytetit.
“Shprehim mirënjohjen tonë për të gjithë qytetarët dhe personat juridikë që i shlyejnë me kohë detyrimet e tyre tatimore dhe në këtë mënyrë kontribuojnë për zhvillim më të shpejtë, shërbime më cilësore dhe një qytet më të mirë për të gjithë. Qyteti i Shkupit mbetet i përkushtuar ndaj transparencës, llogaridhënies dhe krijimit të kushteve më të mira për të gjithë banorët e kryeqytetit”, thuhet në deklaratë.