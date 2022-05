Qytetarët në Stenkovec mund të shohin “live” avionët e famshëm të NATO-s

Në Shkup sot do të mbahet ditë e hapur për ekspozimin e avionëve që është pjesë e stërvitjes “Swift Respose 22” e cila për momentin është në vijim në poligonin e armatës “Krivollak”.

Në ngjarjen që mbahet në aeroportin sportiv Stenkovec do të marrin pjesë kryeministri Dimitar Kovaçevski, ministrja e Mbrojtjes Sllavjanka Petrovska, kryeshefi i Shtatmadhorisë, gjenerali Vasko Gjurçinovski, ambasadorja e SHBA-së Kejt Bërns dhe ambGjatë ditës së hapur në periudhën nga ora 10 deri në 16, qytetarët do të munden nga afër të shikojnë një pjesë të avionëve të cilët janë aktivë gjatë stërvitjes, ndërsa fluturim do të kryejnë edhe avionët e ekipit A-10 Thunderbolt II dhe F-16.

Plotësisht, në ditën e hapur qytetarët e pranishëm do të mund të njoftohen me profesionin ushtarak, mënyrat për punësim në Armatë, do të mund të fotografohen me ushtarët e Armatës, si dhe të njoftohen me përmbajtjet e depos së Ministrisë “Mburoja”. asadorja e Mbretërisë së Bashkuar, Rejçell Glovej.