Qyra: Liqenet akullnajore të Labunishtit, pasuri e harruar që duhet të rilindë

Qyra: Liqenet akullnajore të Labunishtit, pasuri e harruar që duhet të rilindë

Kandidati i pavarur për Komunën e Strugës, Mendi Qyra, ka zhvilluar një vizitë në fshatin malor Labunishtë, ku ka takuar banorë dhe ka eksploruar bukuritë natyrore të zonës. Gjatë kësaj vizite, ai ka theksuar rëndësinë e promovimit dhe zhvillimit të potencialit turistik që ofrojnë bjeshkët e Labunishtit, përfshirë edhe liqenet akullnajore.

“Pas kafes së mëngjesit me banorët e Labunishtit, ditën e vazhdova me një ecje në bjeshkët e këtij fshati historik të Strugës,” shkroi Qyra në një njoftim publik. Ai përmendi shtigjet malore, burimet e ujit të ftohtë, florën dhe faunën e pasur, si dhe traditën e vjetër të blegtorisë si elemente që duhet të jenë pjesë e një strategjie të qëndrueshme zhvillimi.

Qyra kritikoi mungesën e investimeve dhe të një vizioni të qartë për zonat malore, duke theksuar se “kjo bukuri natyrore ka mbetur e papromovuar dhe e paprekur, ndërkohë që vende të tjera do ta kishin kthyer në një krenari kombëtare të turizmit.”

Ai u zotua se promovimi i turizmit malor dhe zhvillimi i infrastrukturës për ecje, agroturizëm dhe ruajtje të trashëgimisë natyrore e kulturore do të jenë ndër prioritetet e tij nëse merr besimin e qytetarëve.

MARKETING

Të ngjajshme

Zejd Rexhepi: Pavarësia jetësohet vetëm me dinjitet dhe barazi të vërtetë

Zejd Rexhepi: Pavarësia jetësohet vetëm me dinjitet dhe barazi të vërtetë

Një person nga Shkupi gjendet i vdekur në Liqenin e Dibrës

Një person nga Shkupi gjendet i vdekur në Liqenin e Dibrës

Salih Murat: VLEN është i pafuqishëm në qeveri – populli do u jap përgjigjen më të mirë në zgjedhje

Salih Murat: VLEN është i pafuqishëm në qeveri – populli do u jap përgjigjen më të mirë në zgjedhje

OBSH ngre alarmin: Mbi 1 mld njerëz me probleme mendore

OBSH ngre alarmin: Mbi 1 mld njerëz me probleme mendore

Gjykata Supreme e SHBA-së vendos në favor të administratës Trump, lejon bastisjet e imigracionit në Los Angeles

Gjykata Supreme e SHBA-së vendos në favor të administratës Trump, lejon bastisjet e imigracionit në Los Angeles

Vendet e BRICS njëzëri: Denoncojmë shantazhin e tarifave të SHBA-së, jemi viktima të praktikave tregtare të pajustifikuara

Vendet e BRICS njëzëri: Denoncojmë shantazhin e tarifave të SHBA-së, jemi viktima të praktikave tregtare të pajustifikuara