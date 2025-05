Qualcomm prezanton Snapdragon 7 Gen 4

Qualcomm njoftoi çipin e tij Snapdragon 7 Gen 4 (SM7750-AB) si një pasardhës të drejtpërdrejtë të Snapdragon 7 Gen 3 nga viti 2023.

MARKETING

Siç mund ta prisni, çipi i ri 4nm ofron përmirësime të konsiderueshme në performancë krahasuar me paraardhësin e tij dyvjeçar, duke përfshirë CPU, GPU dhe NPU më të shpejtë.

Snapdragon 7 Gen 4 përmban një CPU të përditësuar Kryo me një konfigurim 1+4+3.

Ka një bërthamë prime me frekuencë taktike në 2.8GHz, së bashku me 4 bërthama me performancë të lartë në 2.4GHz dhe 3 bërthama me efikasitet të lartë në 1.8GHz.

Qualcomm pretendon një performancë CPU-je 27% më të shpejtë sesa SD 7 Gen 3.

Qualcomm po sjell gjithashtu veçori të zgjedhura të Snapdragon Elite Gaming, duke përfshirë Adaptive Performance Engine 4.0.

Honor, vivo dhe realme pritet të njoftojnë telefonat me Snapdragon 7 Gen 4 në muajt e ardhshëm.

MARKETING