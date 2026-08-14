QMK: Zjarri mbi fshatin Bojanë pjesërisht nën kontroll, nesër pritet ndërhyrje nga ajri

QMK: Zjarri mbi fshatin Bojanë pjesërisht nën kontroll, nesër pritet ndërhyrje nga ajri

Zjarri që shpërtheu gjatë ditës së sotme mbi fshatin Bojanë, në zonën e Malit të Thatë, është pjesërisht nën kontroll. Flakët janë përhapur nga drejtimi i Jegunovcës, ndërsa në terren vijon angazhimi i ekipeve zjarrfikëse nga Shkupi dhe Tetova.

MARKETING

Description of image

Drejtori i Qendrës për Menaxhim me Kriza, Muhamed Ali, po qëndron në terren dhe po koordinon aktivitetet me ekipet e angazhuara dhe institucionet kompetente.

Sipas QMK-së, për momentin zjarri nuk paraqet rrezik për vendbanimet. Ekipet në terren po vazhdojnë punën për lokalizimin dhe shuarjen e plotë të zjarrit.

Për nesër është planifikuar edhe ndërhyrje nga ajri, me qëllim përballimin më efikas të vatrave të zjarrit.

Qendra për Menaxhim me Kriza njofton se mbetet në koordinim të vazhdueshëm me shërbimet kompetente për sigurimin e kapaciteteve të nevojshme dhe menaxhimin e situatës.

MARKETING

Të ngjajshme

Trump thotë se do ta shpallë Ngushticën e Hormuzit territor të SHBA-së

Trump thotë se do ta shpallë Ngushticën e Hormuzit territor të SHBA-së

Hoxhallarë nga RMV, Kosova dhe Presheva vizitë në Universitetin Ndërkombëtar të Shkencave Islame dhe Teknologjisë në Turqi

Hoxhallarë nga RMV, Kosova dhe Presheva vizitë në Universitetin Ndërkombëtar të Shkencave Islame dhe Teknologjisë në Turqi

Huthit pretendojnë sulm me dron ndaj fabrikës së Saudi Aramcos në Nexhran

Huthit pretendojnë sulm me dron ndaj fabrikës së Saudi Aramcos në Nexhran

Të martën dezinsektim tokësor kundër larvave të mushkonjave në rajonin e Shkupit

Të martën dezinsektim tokësor kundër larvave të mushkonjave në rajonin e Shkupit

Media jemenase: Katër civilë të vrarë në sulmin me raketë të Huthive në Mokha

Media jemenase: Katër civilë të vrarë në sulmin me raketë të Huthive në Mokha

ASH: Nga 549 policë të rinj vetëm 40 shqiptar, VLEN po na kthen prapa me përfaqësimin në MPB

ASH: Nga 549 policë të rinj vetëm 40 shqiptar, VLEN po na kthen prapa me përfaqësimin në MPB