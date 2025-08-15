QMK: Zjarr i madh në Jazhincë – rruga drejt vendkalimit kufitar e mbyllur

QMK: Zjarr i madh në Jazhincë – rruga drejt vendkalimit kufitar e mbyllur

Nga Qendra për Menaxhim me Kriza kanë njoftuar se një zjarr i madh ka shpëthyer në Jazhicë, që ka shkaktuar edhe mbylljen e vendkalimit kufitar.
“Drejtori Muhamed Ali dhe komandanti i Brigadës nga vendngjarja po koordinojnë përpjekjet për të ndaluar përhapjen e mëtejshme të zjarrit që shpërtheu në Jazhincë.
Të gjitha ekipet zjarrfikëse nga Tetova dhe dy automjete të specializuara të Drejtorisë për Mbrojtje dhe shpëtim ndodhen në terren dhe po punojnë për të mbrojtur pronat e qytetarëve.
Në rrugë drejt ndërhyrjes janë edhe avioni “Air Tractor” i Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim dhe një helikopter i MPB-së.
Rruga drejt vendkalimit kufitar Jazhincë (me Kosovën) është e mbyllur deri në një njoftim të mëtejshëm.
Ju behët thirrje qytetarëve të shmangin zonën dhe të lirojnë rrugët për automjetet e shërbimeve të emergjencës”, thuhet në njoftimin e QMK-së.

MARKETING

Të ngjajshme

(VIDEO) Kryeministri akuzon popullin se nuk punon, prandaj rrogat janë të ulëta

(VIDEO) Kryeministri akuzon popullin se nuk punon, prandaj rrogat janë të ulëta

(VIDEO) Partitë shqiptare përplasen për punësimet në Spitalin e Tetovës

(VIDEO) Partitë shqiptare përplasen për punësimet në Spitalin e Tetovës

(VIDEO) Mickoski: Në fillim të shtatorit do të dihen emrat e të gjithë kandidatëve

(VIDEO) Mickoski: Në fillim të shtatorit do të dihen emrat e të gjithë kandidatëve

(VIDEO) Menduh Thaçi, as me Qeverinë as me BDI-në

(VIDEO) Menduh Thaçi, as me Qeverinë as me BDI-në

(VIDEO) Asnjë Universitet i RMV-së nuk arriti të futet në 1000 më të mirët në botë

(VIDEO) Asnjë Universitet i RMV-së nuk arriti të futet në 1000 më të mirët në botë

(VIDEO) Hyn në fuqi vendimi i Qeverisë, çmimet e mjeteve shkollore më të ulëta për 15%

(VIDEO) Hyn në fuqi vendimi i Qeverisë, çmimet e mjeteve shkollore më të ulëta për 15%