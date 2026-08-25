QMK: Të gjitha resurset shtetërore janë angazhuar në terren për mbrojtje të pyjeve Kitka

QMK: Të gjitha resurset shtetërore janë angazhuar në terren për mbrojtje të pyjeve Kitka

Qendra për menaxhim me Kriza informoi se vazhdojnë aktivitetet intensive për vënie nën kontroll të zjarreve në fshatrat në zonën e Karshijakës. Nga atje informojnë se drejtori i QMK-së, Muhamed Ali është në terren, sël bashku me shërbimet dhe ekipet kompetente, ku e përcjellë dhe koordinon gjendjen.

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“Prioriteti ynë është mbrojtja e malit Kitka dhe paranndalimi i përhapjes së zjarrit në vendet përreth. Në terren janë të angazhuara të gjitha resurset shtetërore që janë në dispozicion – tre aeroplanë të Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim, ekipet e Brigadës zjarrfikëse të Qytetit të Shkupit , si dhe ekipet e Pyjeve kombëtare”, thotë Ali.

QMK: Të gjitha resurset shtetërore janë angazhuar në terren për mbrojtje të pyjeve Kitka

Nga QMK-ja informojnë se aktualisht nuk ka rrezik për fshatin Paligrad, as për vendbanimet e tjera në zonën e Karshijakës.

Ata shtojnë se do të vazhdojnë të mbikëqyrin vazhdimisht situatën dhe të ndërhyjnë intensivisht derisa situata të stabilizohet plotësisht.

përcjell Zhurnal.mk .

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