QMK: Shpëtohet alpinisti i cili ka mbetur i plagosur në malin Sharr

Një alpinist i plagosur është shpëtuar sot nga shpatet e Malit Sharr. Me një mjet special për borë të thellë “ratrak” një ekip shpëtimi e ka marrë nga vendi ku ndodhej dhe e ka zbritur në qendrën e skijimit ku i është dhënë ndihma mjekësore, tha Qendra për Menaxhimin e Krizave (QMK).

Në QMK rreth orës 14:00 në numrin e vetëm të emergjencës 112 është marrë një telefonatë për një alpinist të lënduar në pjesët më të larta të Malit Sharr afër qafës Titov Vërv dhe Bakardan.

“Malësori ka mbetur i plagosur teksa po zbriste me shokun e tij në anën lindore. Të dy ishin të fundit të grupit me të cilin po ecnin. Ata kanë mbetur pak mbrapa dhe me shumë gjasa, duke nxituar për të kapur kolegët e tyre, njëri prej tyre ka rrëshqitur dhe ka plagosur rrezikshëm në këmbë. Vendi i ngjarjes është lart në mal, ku duhen më shumë se tre, katër ose më shumë orë për të arritur, me kusht që të dërgohet menjëherë një ekip i specializuar shpëtimi, i cili ndodhet në pjesët e poshtme të zonës.

Mirëpo, në rastin konkret, bashkëpunimi dhe bashkërendimi i ndërsjellë i institucioneve, shërbimeve dhe kompanive private bëri të mundur gjetjen e një zgjidhjeje shumë të shpejtë dhe në ndihmë u përdor një “ratrak” i kompanisë private “Eskimo Freeride”, i cili ishte në një shëtitje me turistët në atë zonë. Ekipi i “Eskimo Freeride”, i përbërë vetë nga malësorë të pasionuar, edhe pse transportonin turistë për momentin, me vetëmohim iu ngjit menjëherë të dëmtuarit, të cilin shoku i tij tashmë kishte filluar ta ulte ngadalë, i vetëdijshëm se me kalimin e ditës, do të bëhej gjithnjë e më e ftohtë, gjithçka është e rrëshqitshme”, deklaron QMK .

QMK , së bashku me institucionet tjera të përfshira (Policinë e Tetovës, Parkun Kombëtar, Shërbimin Emergjent Mjekësor, Alpinistët dhe të tjerë) ishin në koordinim dhe komunikim të vazhdueshëm për të gjetur një zgjidhje optimale dhe të shpejtë për shpëtimin e të lënduarve. Kështu u mor informacioni se në atë zonë pak më poshtë në shëtitje turistike ndodhej trotuari “Eskimo Freeride”, prandaj edhe shpëtimi u realizua kaq shpejt.

