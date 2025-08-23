QMK: Nuk ka zjarre aktive në territorin e Maqedonisë së Veriut
Sot, deri në ora 9:00 e mëngjesit, në territorin e Maqedonisë janë regjistruar 18 zjarre në hapësirë të hapur, nga të cilat nuk ka zjarr aktiv, një zjarr është nën kontroll dhe 17 zjarre janë shuar.
Nën kontroll:
1. Komuna e Makedonski Brod: mali Jasen (pyll i përzier)
Të shuara:
1. Komuna e Sopishtes:
2. Komuna e Studeniçanit
3. Komuna e Kërçovës
4. Komuna e Ohrit
5. Komuna e Kavadarit
6. Komuna e Demir Hisarit
7. Komuna e Manastirit
8. Komuna e Manastirit – fshati Velushta
9. Komuna e Novacit: Suvodol
10. Komuna e Prilepit
11. Komuna e Dollnenit
12. Komuna e Prilepit – pranë Qendrës së të Dhënave
13. Komuna e Brvenicës
14. Komuna e Gostivarit: pranë Spitalit në Gostivar
15. Komuna e Vrapçishtit – fshati Tumçevishtë
16. Komuna e Çeshinovës
17. Komuna e Strumicës