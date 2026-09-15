QMK: Nuk ka zjarre aktive në Maqedoni

QMK: Nuk ka zjarre aktive në Maqedoni

Në 24 orët e fundit, në vend janë regjistruar gjithsej 24 zjarre në zona të hapura, nga të cilat asnjë nuk është aktiv, një është nën kontroll dhe 23 janë shuar, njoftoi Qendra për Menaxhim me Kriza.

Vazhdon të digjet vetëm pranë fshatit Belicë dhe komunës Kajorec drejt Jasenit, ku janë djegur pyje me rritje të ulët dhe të përziera, por zjarri është nën kontroll.
Qendra për Menaxhimin e Krizave (QMK) mbrëmë (14 shtator 2026), informoi se deri në orën 18:00, në vend u regjistruan gjithsej 14 zjarre në sipërfaqe të hapura.

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