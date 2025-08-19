QMK njofton se tre zjarre janë regjistruar në hapësirë të hapur, njëri është ende aktiv

QMK njofton se tre zjarre janë regjistruar në hapësirë të hapur, njëri është ende aktiv

Në territorin e vendit deri në orën 12 janë regjistruar gjithsej tre zjarre në hapësirën e hapur. Aktualisht aktiv është një zjarr, ndërsa dy të tjera janë shuar plotësisht, informuan këtë pasdite nga Qenda për menaxhim me krizat.

Zjarri aktiv është në “Jesen” komuna e Makedonski Brod, ku po digjet pylli i përzier.

Njëri zjarr i shuar ishte në territorin e komunës së Manastirit, në zonën e fshatit Srpc, ku është djegur vegjetacion i ulët. Një zjarr tjetër ka shpërthyer në deponin e fshatit Bansko, komuna e Strumicës

