QMK: Katër zjarre aktive dhe tre nën kontroll, gjithsej ka pasur 31 vatra

QMK: Katër zjarre aktive dhe tre nën kontroll, gjithsej ka pasur 31 vatra

Më 27 dhe 28 gusht 2026, deri në orën 07:30, në vend janë regjistruar gjithsej 31 zjarre në ambient të hapur. Prej tyre, 4 zjarre janë ende aktive, 3 janë vënë nën kontroll, ndërsa 24 janë shuar.

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Katër zjarret aktive janë regjistruar në disa komuna:

  • Komuna e Sarajit – në fshatin Kopanicë, ku është përfshirë bimësi e ulët.
  • Komunat e Gostivarit dhe Makedonski Brodit – zjarri ka nisur pranë fshatit Tërnovo në Komunën e Gostivarit dhe është përhapur në drejtim të fshatrave Bitovë, Zagrad dhe Strajane, në territorin e Komunës së Makedonski Brodit. Zjarri ka përfshirë pyll të ulët, bimësi të ulët, kullota dhe fier.
  • Komuna e Çashkës – mbi fshatin Nezhilovë, në lokalitetin Svatovi, ku është përfshirë bimësi e ulët dhe bredha.
  • Komuna e Jegunovcit – në fshatin Kopance, ku zjarri ka përfshirë pyll të përzier.

Ekipet kompetente janë në terren dhe po ndërmarrin masa për lokalizimin dhe shuarjen e zjarreve aktive.

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