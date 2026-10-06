QMK: Ka pasur 46 zjarre, shtatë janë aktiv dhe një nën kontroll

QMK: Ka pasur 46 zjarre, shtatë janë aktiv dhe një nën kontroll

Qendra për Menaxhimin e Krizave informon se deri në orën 07:30 ka pasur gjithsej 46 zjarre në ambiente të hapura, nga të cilat shtatë janë aktive, dhe një është nën kontroll, ndërsa të tjerët janë shuar.

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Zjarret janë aktive në zonën “Nad Borovite” – një degë drejt fshatrave Tatar Elevci dhe Korab dhe një degë drejt fshatit Banjishte në komunën e Dibrës, pranë fshatit Jabolçishtë në komunën e Çashkës, pranë fshatit Strima në komunën e Likovës, mbi Liqenin e Bogovinës në Malin e Sharrit, te deponia Krasta në Kumanovë, pranë fshatit Dobroveni në komunën e Novacit dhe midis fshatrave Belçishtë dhe Lesani në komunën e Dëbërcës.

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