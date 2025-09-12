QMK: Janë shuar 13 zjarre në vend, zjarri në Drislla është nën kontroll
Që nga ora 8:00 e mëngjesit të sotëm, ka gjithsej 14 zjarre që digjen në hapësira të hapura në të gjithë vendin, asnjë prej të cilave nuk është aktiv, një është nën kontroll dhe 13 janë shuar.
Sipas Qendrës për Menaxhim të Krizave (QMK), zjarri në deponinë Drislla në Komunën e Studeniçanit, ku digjen mbeturinat, është nën kontroll.
Zjarret janë shuar në Komunën e Strugës pranë fshatrave Tateshi, Bogojca dhe Maslodezhda (pyll pishe), si dhe në vendbanimin Elen Kamen (bimësi e ulët), në Komunën e Likovës, fshatin Nikushtak dhe Komunën e Gazi Babës, fshatin Bulaçan, Komunën e Staro Nagoriçanit, fshatin Çelopek, Komunën e Krushevës, fshatin Norovo (bimësi e ulët), Deponinë e Qytetit të Komunës së Krushevës (deponi plehrash), Komunën e Delçevës, Deponia e Dellçevës (deponi plehrash që digjet dhe tymos), Komunën e Bosilovës, fshatin Ilovicë (deponi), Komunën e Novo Sellës, fshatin Mokrievo (bimësi e ulët), Komunën e Novo Sellës, fshatin Staro Konjsko (deponi), Komunën e Zelenikovës, fshatin Strahojadicë (bimësi e ulët dhe mbeturina), Komunën e Shtipit pranë Tregut të Qytetit (deponi e ulët bimësi) dhe në Komunën e Shuto Orizares në rrugën “Haxhi Jovan Shisko” (mbeturina).