QMK: Janë regjistruar 27 zjarre, gjashtë janë aktive dhe një është nën kontroll

QMK: Janë regjistruar 27 zjarre, gjashtë janë aktive dhe një është nën kontroll

Në territorin e vendit janë aktive gjashtë zjarre, ndërsa një është nën kontroll. Qendra për Menaxhim me Kriza (QMK) njofton se deri në orën 07:30 të mëngjesit janë regjistruar gjithsej 27 zjarre, prej të cilave 20 janë shuar.

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Zjarret aktive janë në zonën ndërmjet fshatrave Moranë – Vërtekicë – Gabër, në lokalitetin Vidush, pranë fshatit Dragov Doll, si dhe pranë fshatit Lokvicë në komunën e Makedonski Brodit. Zjarre aktive ka edhe pranë fshatit Sëllp në komunën e Velesit, fshatit Kopancë në komunën e Jegunovcës, ndërmjet fshatrave Borinë – Zhitoshë në komunën e Krushevës dhe pranë fshatit Bojanë në komunën e Sarajit.

Nën kontroll është zjarri pranë deponisë së qytetit në Dellçevë.

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