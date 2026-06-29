QMK: Janë regjistruar 11 zjarre në ambiente të hapura

QMK: Janë regjistruar 11 zjarre në ambiente të hapura

Deri në orën 18:00 të mbrëmjes së sotme, në territorin e RMV-së janë regjistruar 11 zjarre në hapësirë të hapur, nga të cilat një është aktiv dhe 10 janë shuar, njoftojnë nga Qendra për Menaxhim me Kriza.

Në Komunën e Vasilevës – fshati Vasilevë, ku po digjet deponi mbeturinash, ka një zjarr aktiv.

“Zjarret janë shuar në Komunën e Dibrës – fshati Gari (bimësi e ulët dhe pyll i përzier me kërcell të ulët), Komunën e Qendrës Zhupë – Qendrës Zhupë (toka të rrafshëta), Komunën e Vallandovës – fshati Kasandol (bimësi e ulët), Komunën e Dollnenit – fshati Zhitoshë dhe fshati Lokveni (bimësi e ulët dhe mbeturina), Komunën e Manastirit – nas. Mal Paris (bimësi e ulët), Komuna Aerodrom – vendbanimi Draçevo (mbeturina), Komuna Çuçer Sandevo – fshati Bllacë (bimësi e ulët dhe pyll), Komuna Shuto Orizare – rruga Bërnjaçka Buna (bimësi e ulët dhe mbeturina), Komuna Tetovës – rruga Tetovë – Bërvenicë (bimësi e ulët), Komuna Kratovës – fshati Zheleznicë (deponi)”, thonë nga QMK.

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