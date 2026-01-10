QMK: Intervenime në gjithë territorin e vendit për shkak të reshjeve dhe përmbytjeve
Reshjet e dendura të shiut në periudhën e kaluar kanë shkaktuar dalje nga shtrati i lumenjve, përmbytje të sipërfaqeve bujqësore dhe dëme lokale në infrastrukturë në disa lokacione në të gjithë Republikën e Maqedonisë, informon Qendra për Menaxhim me Kriza, sipas situatës së regjistruar deri në orën 9 të mëngjesit të sotëm.
Në rajonin e Koçanit dhe Shtipit, është vërejtur derdhje pranë lumit Orizarska në fshatin Grdovci, ku NP-ja e Ujërave “Bregallnica” ka ndërhyrë me ekskavator me zinxhir, ndërsa mekanizimi është ende në terren. Fillimi i pastrimit të shtratit të lumit nga Grdovci deri në Orizari është paralajmëruar që nga e hëna, me qëllim parandalimin e pasojave të padëshiruara në të ardhmen. Trafiku në rrugën Koçan – Grdovci është normalizuar, ndërsa rrëshqitje të dheut po shfaqen në disa rrugë në pjesën lindore, të cilat ekipet e “Rrugët e Maqedonisë” po i pastrojnë vazhdimisht.
Në Manastir, në vendbanimin Strçin, KJP “Niskogradba” ndërhyn me mekanizim për të hequr depozitat e zhavorrit dhe tokës.
Në fshatin Kravari ka sipërfaqe bujqësore të liqenuara, por pa rrezik për objektet, ndërsa në Zhabeni dhe Porodin janë regjistruar fusha të përmbytura, ndërsa NP Administrimi i Ujërave ka ndërhyrë në lumin Zhabjanska.
Lumi Eleshka gjithashtu ka dalë nga shtrati, me sipërfaqe bujqësore të përmbytura, dhe shërbimet kompetente informojnë se niveli i ujit në lumenj po ulet.
Në rajonin e Resnjës janë përmbytur toka bujqësore, oborre, shtëpi, ndërtesa ndihmëse dhe depo për ruajtjen e mollëve. Niveli i lumit Golema ka rënë ndjeshëm, nga 2.20 në 1.40 metra, dhe ekipet e qeverisjes vendore, “Makedonijapat” dhe NP “Proleter” po kryejnë një vizitë dhe vlerësim në terren. Sipas QMK-së, situata atje është normalizuar.
Në Krushevë, për shkak të reshjeve të rrëmbyeshme, uji i pijshëm është i turbullt dhe qytetarëve u rekomandohet ta vlojnë atë për të paktën 10 minuta.
Niveli i lumit “Lumi i Zi” pranë fshatit Buçin është rritur, por uji është tërhequr nga vendet ku më parë ka dalë nga shtrati.
Ekipet e Ndërmarrjes Publike “Komuna”, Departamentit Territorial të Zjarrfikësve, komunës dhe shërbimeve të tjera kompetente po punojnë për forcimin e digave në pikat kritike.
Në Demir Hisar, rruga lokale për në fshatin Mrenoga është e mbyllur për trafik për shkak të dëmtimit të një ure mbi lumin Boishka, dhe shërbimet kompetente po sigurojnë vendndodhjen.
Në fshatrat Llazhan dhe Peshtalevë në Prilep, janë raportuar oborre dhe dhoma në katet përdhese të përmbytura, si dhe dëmtime të duhanit, me makineri ndërtimi që ndërhyjnë për të pastruar kanalet e papastruara.
Në rajonin e Tetovës, rruga për në Banjë të Tetovës është pastruar, por trafiku është ndaluar nga Drejtoria Rajonale e Sigurisë e Tetovës për arsye sigurie. Rrugët për në fshatrat Xherma dhe Brodec janë të kalueshme, dhe situata në fshatin Strimnicë, komuna e Zhelinës, monitorohet vazhdimisht nga shërbimet kompetente.
Qendra për Menaxhimin e Krizave informon se situata në terren monitorohet vazhdimisht dhe se institucionet mbeten të përgatitura për të reaguar menjëherë nëse lindin rreziqe të reja.