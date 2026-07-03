QMK: Deri në orën 18:00 janë regjistruar gjashtë zjarre, pesë janë shuar, një mbetet aktiv

QMK: Deri në orën 18:00 janë regjistruar gjashtë zjarre, pesë janë shuar, një mbetet aktiv

Deri në orën 18:00, në territorin e vendit janë regjistruar gjashtë zjarre në sipërfaqe të hapura. Sipas Qendrës për Menaxhim me Kriza (QMK), njëri prej tyre vazhdon të jetë aktiv, ndërsa pesë janë lokalizuar dhe shuar plotësisht.

Zjarri aktiv është në zonën ndërmjet komunave Çeshinovë-Obleshevë dhe Probishtip, përkatësisht në rajonin e fshatrave Novoselan, Lepopelc, Buçishtë dhe Neokaz. Në këtë zonë po digjen bimësi e ulët dhe pyje të degraduara me kërcell të ulët.

Ndërkohë, ekipet kompetente kanë arritur të shuajnë pesë zjarre të tjera. Katër prej tyre ishin në Komunën e Shtipit – pranë fshatrave Çardaklija dhe Star Karaorman, në lokalitetin “Isar”, si dhe në hapësirën ndërmjet Qumështores së Shtipit dhe fabrikës së tekstilit “Albatros”, ku ishin përfshirë nga flakët bimësi e ulët, drithëra dhe kashtë.

Po ashtu, është shuar edhe zjarri në pronën e “Zhito Pollog” në Komunën e Tetovës, ku flakët kishin përfshirë bimësi të ulët.

MARKETING

Të ngjajshme

Kallëzim penal ndaj tetë personave për moskryerje të mbikëqyrjes inspektuese ndaj lokalit “Pulse” në Koçan

Kallëzim penal ndaj tetë personave për moskryerje të mbikëqyrjes inspektuese ndaj lokalit “Pulse” në Koçan

Filipçe: LSDM nuk do të mbështesë ndryshime në Kodin Zgjedhor që krijojnë hapësirë për manipulime

Filipçe: LSDM nuk do të mbështesë ndryshime në Kodin Zgjedhor që krijojnë hapësirë për manipulime

Ushtria izraelite konfirmon autenticitetin e imazhit që tregon një të ndaluar palestinez të keqtrajtuar në Gaza

Ushtria izraelite konfirmon autenticitetin e imazhit që tregon një të ndaluar palestinez të keqtrajtuar në Gaza

OKB dokumenton vrasjen e 45 civilëve në El Obeid të Sudanit, paralajmëron për një “katastrofë”

OKB dokumenton vrasjen e 45 civilëve në El Obeid të Sudanit, paralajmëron për një “katastrofë”

(VIDEO) Autostrada Shkup – Bllacë, Mickoski tha se të hënën nënshkruhet marrëveshja me kontraktuesin

(VIDEO) Autostrada Shkup – Bllacë, Mickoski tha se të hënën nënshkruhet marrëveshja me kontraktuesin

(VIDEO) Ndryshimet në kodin zgjedhor, Rokas: Partitë të arrijnë konsensus, ligji është i mirë

(VIDEO) Ndryshimet në kodin zgjedhor, Rokas: Partitë të arrijnë konsensus, ligji është i mirë