QMK: Deri në ora 7:30 shtatë zjarre aktive, katër nën kontroll dhe 27 të shuar

Deri në orën 7:30 të mëngjesit, në të gjithë vendin ka gjithsej 38 zjarre në sipërfaqe të hapura, nga të cilat shtatë janë aktive, katër janë nën kontroll dhe 27 zjarre janë shuar.

Siç raportohet nga Qendra për Menaxhim me Kriza (QMK), zjarret janë aktive në: Komunën Çuçer Sandevë – midis fshatrave. Bllacë dhe Gornjani, vendi i quajtur Ramna shuma (zjarr në pyll); Komuna e Prilepit – fshati Beshishtë, një vend i quajtur Beshishki Rid (i vendosur në një pyll të përzier); Komuna e Makedonski Brod – midis fshatrave Creshnevë dhe Lokvicë (pyll lisi dhe shkurre të degraduara); Komuna e Makedonski Brod – fshati Krap (pyll me rritje të ulët); Komuna e Dojranit: Fshati Nikoliq (pyll me rritje të ulët); Komuna e Çashkës – nën Solunska Gllava, midis Burimeve Babuna dhe Babina Dupka (vetëm tym, terren shkëmbor) dhe në Komunën e Tetovës: te pompa e benzinës “Okta Petrol” (lëndinë).

Nga katër zjarret që janë vënë nën kontroll, tre janë në territorin e Komunës së Makedonski Brod: fshati Ramne – fshati Kovçe (bimësi e ulët, e shtrirë nga fabrika e Samokovit); fshati Sllatinë (pyll i përzier); dhe Sllatinë (pyll i përzier me rritje të ulët), si dhe në Komunën e Dellçevës – Deponia e qytetit Ostrec (deponi).

QMK në komunikatë këtë mëngjes informon edhe për 27 zjarre të shuara:

Komuna e Shuto Orizarit: Fshati Vizbeg (deponi)

Komuna Gjorçe Petrov: f. Orman (bimësi e ulët dhe dru)

Komuna e Gazi Babës: Liqeni i Smillkovës (bimësi e ulët)

Komuna e Aerodromit: rr. “Brigada e Tretë Maqedonase” (bar i thatë)

Komuna e Kisella Vodës: rr. “Maleshevska”, Draçevë (bar i thatë)

Komuna e Studeniçanit: fshati Batincë (mbeturina)

Komuna e Strumicës: fshati Kuklish (kashtë dhe bar i thatë)

Komuna e Vasilevës: fshati Vlladevc (pyll i ulët)

Komuna e Velesit: deponi e qytetit (mbeturina)

Komuna e Kavadarit: rr. “Dime Turimandzov” (mbeturina)

Komuna e Karbincit 1: fshati Balvan i Sipërm (bar i thatë)

Komuna e Karbincit 2: fshati Krupishte (bar i thatë)

Komuna e Karbincit 3: fshati Radanje (kashtë dhe bar i thatë)

Komuna e Delçevës 1: një vend i quajtur Brezhje (shkurre dhe bar i thatë)

Komuna e Delçevës 2: një vend i quajtur Brezhje (shkurre, bredh dhe një pjesë e pyllit me pisha)

Komuna e Koçanit 1: Shtëpia Përkujtimore “ASNOM” (bar i thatë)

Komuna e Koçanit 2: pranë fshatit Jastrebnik dhe fshatit Polaki, vendi i quajtur Babishte (pyll dhe bar i thatë)

Komuna e Kumanovës: Sredorek (mbeturina dhe bar i thatë)

Komuna e Kriva Palankës 1: fshati Gradec (pyll dhe bar i thatë)

Komuna e Kriva Palankës 2: fshati Konopnica (pyll me pisha)

Komuna e Kriva Palankës: fshati Llozanovë

Komuna e Zhelinës: fshati Larce – fshat. Leshnicë e Epërme (pyll i përzier)

Komuna e Tetovës 1: fshat. Xhepçishtë (bar i thatë)

Komuna e Tetovës 2: rruga Tetovë – f. Sellcë (deponi e paligjshme)

Komuna e Gostivarit: Gostivar (bar i thatë)

Komuna e Prilepit: afër Salidës (bar i thatë)

Komuna e Dollnenit: fshati Dollneni (bar i thatë).

