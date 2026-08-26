Qiproja Turke kritikon përpjekjet e Qipros Greke për të penguar kampin stërvitor të futbollit të Barcelonës

Qiproja Turke kritikon përpjekjet e Qipros Greke për të penguar kampin stërvitor të futbollit të Barcelonës

Republika Turke e Qipros Veriore (TRNC) ka kritikuar Administratën Greko-Qipriote për përpjekjet e saj për të parandaluar planin e klubit të futbollit Barcelona për të organizuar një kamp stërvitjesh për lojtarët e rinj në TRNC, transmeton Anadolu.

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Presidenti i TRNC-së, Tufan Erhurman, tha se ka parë në mediat sociale përpjekje të shumta nga qarqe të caktuara në Administratën Greko-Qipriote për të parandaluar organizimin e kampit, duke theksuar se nuk do të dëshironte që asnjë qiprioti turk ose grek t’i mohoheshin për shkak të çështjes së Qipros, mundësitë që u ofrohen të rinjve në vende të tjera.

“Ju mund ta quani anulimin e festivalit dhe përpjekjen për të parandaluar fëmijët të luajnë futboll një fitore diplomatike, por nga një perspektivë humanitare është e qartë për mua se kjo është një disfatë për të gjithë njerëzit dhe për njerëzimin”, tha Erhurman.

Erhurman tha se ngjarje të tilla nuk duhet të politizohen, duke kujtuar thirrjet e bëra pas vitit 2004 nga institucionet përkatëse të OKB-së, BE-së dhe Këshillit të Evropës për t’i dhënë fund izolimit të qipriotëve turq.

Barcelona njoftoi se kampi stërvitor për lojtarët e rinj është planifikuar të mbahet në TRNC më 11 shtator.

Partia e Frontit Popullor Kombëtar e ekstremit të djathtë i bëri thirrje Ministrisë së Punëve të Jashtme të Administratës Greko-Qipriote të ushtrojë presion mbi Spanjën për të parandaluar zhvillimin e kampit.

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