Qiproja Turke kritikon përpjekjet e Qipros Greke për të penguar kampin stërvitor të futbollit të Barcelonës
Republika Turke e Qipros Veriore (TRNC) ka kritikuar Administratën Greko-Qipriote për përpjekjet e saj për të parandaluar planin e klubit të futbollit Barcelona për të organizuar një kamp stërvitjesh për lojtarët e rinj në TRNC, transmeton Anadolu.
Presidenti i TRNC-së, Tufan Erhurman, tha se ka parë në mediat sociale përpjekje të shumta nga qarqe të caktuara në Administratën Greko-Qipriote për të parandaluar organizimin e kampit, duke theksuar se nuk do të dëshironte që asnjë qiprioti turk ose grek t’i mohoheshin për shkak të çështjes së Qipros, mundësitë që u ofrohen të rinjve në vende të tjera.
“Ju mund ta quani anulimin e festivalit dhe përpjekjen për të parandaluar fëmijët të luajnë futboll një fitore diplomatike, por nga një perspektivë humanitare është e qartë për mua se kjo është një disfatë për të gjithë njerëzit dhe për njerëzimin”, tha Erhurman.
Erhurman tha se ngjarje të tilla nuk duhet të politizohen, duke kujtuar thirrjet e bëra pas vitit 2004 nga institucionet përkatëse të OKB-së, BE-së dhe Këshillit të Evropës për t’i dhënë fund izolimit të qipriotëve turq.
Barcelona njoftoi se kampi stërvitor për lojtarët e rinj është planifikuar të mbahet në TRNC më 11 shtator.
Partia e Frontit Popullor Kombëtar e ekstremit të djathtë i bëri thirrje Ministrisë së Punëve të Jashtme të Administratës Greko-Qipriote të ushtrojë presion mbi Spanjën për të parandaluar zhvillimin e kampit.