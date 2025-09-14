Qindra protestues arrijnë në vendin ku do të mbahet protesta në Hagë
Qindra protestues tanimë janë mbledhur në vendin e caktuar ku do të zhvillohet protesta në Hagë në mbështetje të të ish-krerëve të UÇK-së të cilët po gjykohen në Dhomat e Specializuara.
Në një video të siguruar nga KosovaPress, shihen më shumë se 500 protestues, të cilët janë mbledhur për më shumë se dy orë para nisjes së protestës.
Ish-veteranë dhe qytetarë nga shumë vende të botës kanë nis të mblidhen në Hagë, në protestën e thirrur në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së të cilët po gjykohen në Dhomat e Specializuara.
Protesta pritet të nis në orën 14:00 dhe nuk do të mbahet para ndërtesës së Gjykatës Speciale, sepse kjo nuk është lejuar për shkaqe të sigurisë, por vetëm në afërsi të saj. Protesta është paralajmëruar të jetë masive për shkak të interesimit të madh të shqiptarëve nga vende të ndryshme të botës.