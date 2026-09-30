Qindra okupues izraelitë përsërisin inkursionet me rituale në Al-Aksa
Qindra okupues izraelitë sulmuan kompleksin e Xhamisë Al-Aksa në Kudsin Lindor të pushtuar të mërkurën në mëngjes për të shënuar festën hebraike Sukot, tha një zyrtar i Vakëfit Islamik i Kudsit, transmeton Anadolu.
Zyrtari, i cili kërkoi anonimitetin, tha për Anadolu se qindra pushtues hynë në kompleksin e xhamisë nën mbrojtjen e policisë izraelite.
Inkursionet përfshijnë kryerjen e ritualeve talmudike, lutje, vallëzime dhe këngë, në shkelje të “status quo”-s në xhami, tha zyrtari.
“Status quo”-ja historike që parapriu pushtimin e Kudsit Lindor nga Izraeli në vitin 1967 përcakton që Vakëfi Islamik i Kudsit, i lidhur me Ministrinë e Fondacioneve të Jordanisë, ka përgjegjësinë ekskluzive për administrimin e punëve të kompleksit të xhamisë Al-Aksa, i cili mbulon 144 dynym, si një vend adhurimi ekskluzivisht për muslimanët.
Grupet ekstremiste të krahut të djathtë izraelite kanë bërë thirrje për inkursione në shkallë të gjerë në Al-Aksa gjatë Sukot, e cila filloi të shtunën dhe zgjat deri të premten. Vakfi Islamik i Kudsit tha më parë se më shumë se 1.500 okupues hynë në kompleksin e xhamisë të dielën, më shumë se 1.700 të hënën dhe mbi 1.400 të martën.
Inkursionet në Al-Aksa janë intensifikuar që nga fillimi i festave hebraike, mes mbrojtjes së fortë nga forcat izraelite dhe masave ushtarake në Kuds. Festat filluan me Vitin e Ri Hebraik më 12 dhe 13 shtator, i ndjekur nga Yom Kippur më 21 dhe 22 shtator. Sukot zgjat nga 26 shtatori deri më 2 tetor, i ndjekur nga Simchat Torah më 3 tetor.
Që nga viti 2003, policia izraelite ka lejuar në mënyrë të njëanshme okupuesit të hyjnë në Al-Aksa përmes Portës Mughrabi në Murin Perëndimor, të shoqëruar nga oficerë policie.
– Sulmet në Bregun Perëndimor të pushtuar
Okupatorët izraelitë dogjën një automjet dhe shkruan slogane raciste në muret e një shtëpie palestineze në fshatin Deir Sudan në Bregun Perëndimor të pushtuar, tha një organizatë e të drejtave të njeriut të mërkurën.
Organizata për të drejtat e Al-Baidar tha në një deklaratë se sulmi shkaktoi dëme materiale dhe rriti tensionet midis banorëve të fshatit në veri të Ramallah.
Grupi tha se nuk kishte detaje të mëtejshme menjëherë për shkallën e dëmit të shkaktuar nga sulmi.
Incidenti vjen në mes të një përshkallëzimi të dhunës okupatore kundër palestinezëve dhe pronës së tyre në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Në gusht, ambasadori amerikan në Izrael, Mike Huckabee i përshkroi izraelitët e përfshirë në dhunën kundër palestinezëve në Bregun Perëndimor të pushtuar si “terroristë”.
Në qershor, 14 raportues të posaçëm të OKB-së paralajmëruan se rritja e mprehtë e “terrorizmit okupator”, me mbështetjen dhe bashkëpunimin e shtetit izraelit në territorin e pushtuar palestinez, përbënte një kërcënim ekzistencial për komunitetet palestineze.
Sipas shifrave të Komisionit Palestinez për Rezistencë ndaj Kolonizimit dhe Murit, pushtuesit kanë kryer 628 sulme në Bregun Perëndimor, përfshirë Kudsin Lindor të pushtuar, gjatë muajit gusht.
Sipas shifrave zyrtare palestineze, rreth 750.000 okupues jetojnë në Bregun Perëndimor, duke përfshirë Kudsin Lindor të pushtuar, në 194 vendbanime dhe 400 poste.
Që nga fillimi i gjenocidit të Izraelit në Gaza në tetor 2023, forcat izraelite dhe pushtuesit kanë intensifikuar sulmet në të gjithë Bregun Perëndimor, duke vrarë 1.206 palestinezë, duke plagosur rreth 13.350 të tjerë dhe duke arrestuar më shumë se 24.600 persona, sipas shifrave palestineze.