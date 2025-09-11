Qindra Kursistë marrin Certifikata nga O.K.H. MERHAMET për Kursin e Gjuhës Turke

OKH Merhamet, ka përfunduar me sukses kursin e gjuhës turke në disa qytete të RMV-së. Nga OKH “Merhamet” bëjnë të ditur se kursi u zhvillua gjatë vitit akademik 2024/25 dhe ofroi një program bashkëkohor që përfshinte mësimin e gramatikës turke, si dhe zhvillimin e aftësive të komunikimit në gjuhën turke.

Komunikata e plotë e OKH “Merhamet” në vijim:

Shpërndarja e Certifikatave për Kursin e Gjuhës Turke
Qytetet: Kërçovë, Prilep, Dollnen, Cërnilisht, Manastir, Strugë & Ohër | Viti Akademik 2024/25

Gjatë muajit gusht, O.K.H. MERHAMET organizoi me sukses ceremonitë e shpërndarjes së çertifikatave të përfundimit të Kursit të Gjuhës Turke në qytetet: Kërçovë, Prilep, Dollnen-Cërnilisht, Manastir, Strugë dhe Ohër.

Lajm i mirë!
Regjistrimet për vitin akademik 2025/26 hapen së shpejti!
Përgatitjet janë në fazën përfundimtare dhe datat zyrtare të regjistrimit do të publikohen së shpejti.

Na ndiqni në rrjetet tona sociale dhe në faqen tonë zyrtare për më shumë informacione dhe për t’u bërë pjesë e gjeneratës së re të kursistëve!

