Qindra emigrantë mbërrijnë në Mbretërinë e Bashkuar pas 10 ditësh pa asnjë hyrje

Qindra emigrantë mbërrijnë në Mbretërinë e Bashkuar pas 10 ditësh pa asnjë hyrje

Gati 500 emigrantë kaluan Kanalin Anglez për të mbërritur në Mbretërinë e Bashkuar brenda një dite, kalimi i parë i tillë në 10 ditë, transmeton Anadolu.

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Kjo shënoi një periudhë të rrallë pa asnjë aktivitet, që do të thotë se për dhjetë ditë radhazi nuk u regjistrua asnjë hyrje fizike me varka në kufirin e Mbretërisë së Bashkuar.

Të dhënat e fundit të Zyrës së Brendshme tregojnë se gjithsej 494 emigrantë hynë në Mbretërinë e Bashkuar të enjten me shtatë varka të vogla.

Para kësaj, më 17 gusht, shtatë varka kaluan Kanalin Angles me 250 emigrantë.

Pavarësisht mbërritjeve të vazhdueshme, numri i përgjithshëm i kalimeve të Kanalit Anglez ka rënë këtë vit.

Sipas BBC-së, gati 16.400 emigrantë kanë kaluar Kanalin Anglez deri më tani këtë vit, 43 për qind më pak krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2025 dhe 17 për qind më pak krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024.

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