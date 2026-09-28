Qeveria vendos: Ulja e TVSH-së për naftën do të vazhdojë deri 12 tetor

Qeveria vendos: Ulja e TVSH-së për naftën do të vazhdojë deri 12 tetor

Qeveria ka vendosur që masa për uljen e TVSH-së për dizelin nga 18 në 10% të jetë në fuqi deri më 12 tetor.
Në seancën e qeverisë, përpos këtij vendimi nuk janë miratuar masa tjera, raporton SHENJA.
Sot Komisioni Rregullator për Energjetik do të duhet të publikojë çmimet e reja për dizelin dhe për benzinën.
Çmimi i naftës së papërpunuar në bursat ndërkombëtare gjatë mëngjesit ishte sërish pranë nivelit prej 110 dollarësh për fuçi.
Kohën e fundit Komisioni Rregullator për Energjetik e shtrenjtoi për 5.5 denarë ndërsa benzinat u liruan për një denarë e gjysmë.

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